مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق: الحشد الشعبي استهدف مطار أربيل الدولي بـ 6 صواريخ

وقال جهاز مكافحة الإرهاب بالإقليم في بيان له إن قوات الحشد الشعبي أطلقت ستة صواريخ من موقع قرب الموصل استهدفت مطار أربيل الدولي.

مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان: الحشد الشعبي استهدف مطار أربيل الدولي بستة صواريخ من موقع قرب مدينة الموصل pic.twitter.com/onLgqBm0aE — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) September 30, 2020

ووفقا لوكالة "روداو" المحلية، فإن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق ، أكدت من جانبها في بيان أن الصواريخ أطلقت من موقع قريب من برطلة في الموصل ، وأن الموقع "تحت سيطرة اللواء 30 من الحشد الشعبي، مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات.

ونقلت شبكة "رووداو" الكردية عن مصدر من التحالف الدولي، القول إن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر للتحالف الدولي في أربيل، مشيرا إلى أن التحالف لا يعلم لحد الآن نوع الهجوم، أو عدد الصواريخ، بالضبط.

وأوضح المصدر أن قيادة التحالف طلبت من المنتسبين في المقر حماية أنفسهم، مشيرا إلى عدم وقوع خسائر بشرية جراء هذا الهجوم.

بدورها، أشارت إدارة مطار أربيل لشبكة "رووداو" الإعلامية، إلى عدم حصول أي حادث داخل المطار، والأوضاع في المطار طبيعية.

من جانب آخر، ذكر مصدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض، إن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر الحزب، دون وجود خسائر بشرية.