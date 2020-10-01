المتحدث باسم نتنياهو يعلق على أغنية مشتركة لمطربين إماراتي وإسرائيلي

نشر أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أغنية مشتركة للمغنيين الإماراتي وليد الجاسم والإسرائيلي إلكانا مارتسيانو.

وغرد جندلمان معلقا "العلاقات الإسرائيلية الإماراتية: في مبادرة أولى من نوعها صور المطرب الإسرائيلي إلكانا مارتسيانو والمطرب الإماراتي وليد الجاسم كليب لأغنية مشتركة لهما تسمى "أهلا بك" تعكس روح السلام بين البلدين والصداقة بين الشعبين".

العلاقات الإسرائيلية الإماراتية: في مبادرة أولى من نوعها صور المطرب الإسرائيلي إلكانا مارتسيانو والمطرب الإماراتي #وليد_الجاسم كليب لأغنية مشتركة لهما تسمى "أهلا بك" تعكس روح السلام بين البلدين والصداقة بين الشعبين.



الأغنية بتجنن. شاهدوها هنا: https://t.co/ki5ItPLEQX — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 1, 2020

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك ست دول على استعداد للتطبيع.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما ترأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.