علاء مبارك: نتمنى حضور عزاء الشيخ صباح لكن للأسف

قال علاء مبارك، ابن الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، إنه يتمنى حضور عزاء الشيخ صباح الأحمد، إلا أن الظروف منعته.

وكتب علاء مبارك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "عذراً؛ كنا نتمنى كأسرة الرئيس مبارك أن نكون أول الحاضرين في الكويت الشقيق لتقديم واجب العزاء لعائلة آل صباح ولشعب الكويت الشقيق فى وفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد، لكن للأسف الشديد ظروف خارجة عن إرادتنا تمنعنا من الحضور، عظم الله أجركم يا أهل الكويت وأحسن الله عزاكم".

وسارع القادة والزعماء في الدول العربية والعالم بإرسال برقيات التعزية والمواساة ، فور إعلان وفاة الشيخ صباح.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن 91 عاما.

وغادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده في 23 يوليو/ تموز الماضي، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج الذي بدأه في مستشفى بالبلاد، وذلك بناء على نصيحة الطاقم الطبي.

عذراً ؛ كنا نتمنى كأسرة الرئيس مبارك ان نكون أول الحاضرين فى الكويت الشقيق لتقديم واجب العزاء لعائلة ال صباح ولشعب الكويت الشقيق فى وفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد لكن للأسف الشديد ظروف خارجة عن ارادتنا تمنعنا من الحضور ، عظم الله اجركم يا اهل الكويت وأحسن الله عزاكم 🙏 pic.twitter.com/O9P69PLDrG — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 1, 2020

وكان أمير الكويت قد أجرى عملية جراحية بأحد مستشفيات الكويت، وقال وزير شؤون الديوان الأميري إنها تكللت بالنجاح. وقبل ذلك، فوض أمير الكويت ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بممارسة بعض اختصاصاته الدستورية.