قرار من السيسي بانعقاد مجلس الشيوخ في 18 أكتوبر الجاري

وأفاد موقع "بوابة أخبار اليوم" بأن الجريدة الرسمية نشرت القرار رقم 577 لسنة 2020، لدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد.

وجاء في نص القرار: "يدعي مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنة 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية".