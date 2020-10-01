رئيس الموساد الإسرائيلي يلتقي رئيس جهاز المخابرات البحريني 

التقى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، نظيره البحريني، الفريق عادل بن خليفة الفاضل، وذلك بعد فترة قصيرة من إعلان تل أبيب والمنامة التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات بين البلدين.

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الخميس، في بيان أن "يوسي كوهين رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي زار البحرين أمس، وكان في استقباله الفريق عادل بن خليفة الفاضل، رئيس جهاز المخابرات الوطني، والشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي".

Mossad chief visits Bahrainhttps://t.co/Iy50XEPmWm — Bahrain News Agency (@bna_en) October 1, 2020

وأوضحت الوكالة الرسمية في البحرين أن الجانبين بحثا خلال الزيارة "الموضوعات ذات الاهتمام المشترك"، كما أكدا على أهمية "إعلان تأييد السلام الذي وقع بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، والدور الذي سيساهم فيه بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار وإعلاء قيّم السلام في المنطقة، وفتح آفاق التعاون بين البلدين".

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وكالة أنباء البحرين @bna_ar

رئيس جهاز #الموساد الإسرائيلي #يوسي_كوهين زار أمس #البحرين



وبحث الجانبان مواضيع ذات اهتمام مشترك، وأكدا على أهمية إعلان تأييد #السلام الذي وقع بين البحرين وإسرائيل والدور الذي سيساهم فيه بشكل بارز نحو تعزيز الاستقرار وفتح آفاق التعاون بين البلدين. pic.twitter.com/PkbHdx4ZrJ — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) October 1, 2020

وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما ترأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.