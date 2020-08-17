رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

وصل رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، يوسي كوهين، اليوم الاثنين، إلى الإمارات، في أول زيارة لمسؤول رسمي إسرائيلي للدولة الخليجية، بعد الإعلان عن اتفاق السلام بين البلدين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن رئيس الموساد وصل إلى الإمارات لإجراء مباحثات مع الأمراء.

ראש המוסד יוסי כהן נחת היום באיחוד האמירויות על מנת לקיים שיחות בנסיכות@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) August 17, 2020

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".