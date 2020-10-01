إسرائيل: الاتفاق مع لبنان يجلب "البحبوحة" للجميع

علق وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، على اتفاق الإطار لإطلاق مفاوضات لترسيم الحدود مع لبنان.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، شكرت من خلالها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو وطاقمه، على مساعيهم المتفانية التي تمخضت عن بدء محادثات مباشرة لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية، على لسان أشكنازي أن الاتفاق هو "خطوة مهمة أثمرت بعد 3 سنوات من الاتصالات الدبلوماسية ولم تكن لتفلح لولا وساطة أمريكا".

وزير الخارجية غابي اشكنازي :1- بودي ان اشكر وزير الخارجية الأمريكي بومبيو وطاقمه على مساعيهم المتفانية التي تمخضت عن بدء محادثات مباشرة لترسيم الحدود البحرية بين #إسرائيل اسرائيل و #لبنان. هذه خطوة هامة اثمرت بعد 3 سنوات من الاتصالات الدبلوماسية ولم تكن لتفلح لولا وساطة امريكا🇺🇸 pic.twitter.com/j8hlQEurJi — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 1, 2020

وأضاف أشكنازي: "إنني مؤمن بأن نجاح المحادثات من شأنها أن تؤثر بصورة ملموسة على الاستقرار في المنطقة وتأتي بالبحبوحة لأبناء الشعبين، الإسرائيلي واللبناني. أشكر وزير الطاقة يوفال شتاينتز، على التعاون المثمر بين الوزارتين لتتكلل المهمة بالنجاح".

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، قد أعلن، اليوم الخميس، عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق إطار للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحرية، برعاية أمريكية وبإشراف الأمم المتحدة.

وتلا بري، خلال مؤتمر صحفي، نص "اتفاق الإطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود"، وجاء فيه أن "الولايات المتحدة تدرك أن حكومتي لبنان وإسرائيل مستعدتان لترسيم الحدود البحرية بالاستناد إلى التجربة الإيجابية للآلية الثلاثية المعتمدة منذ تفاهم أبريل/نيسان عام 1996، وحالياً بموجب القرار 1701، والتي حققت تقدماً في مجال القرارات حول الخط الأزرق".

#وزير_الخارجية غابي اشكنازي🇮🇱 : 2- إنني مؤمن بأن نجاح المحادثات من شأنها ان تؤثر بصورة ملموسة على الاستقرار في المنطقة وتأتي بالبحبوحة لأبناء الشعبين، الإسرائيلي واللبناني. اشكر وزير الطاقة يوفال شتاينتز على التعاون المثمر بين الوزارتين لتتكلل المهمة بالنجاح. — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 1, 2020

وأشار الاتفاق إلى أنه "في ما يخص الحدود البحرية سيتم عقد اجتماعات في الناقورة [مقر الأمم المتحدة عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية] تحت راية الأمم المتحدة برعاية فريق المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، لإعداد محاضر الاجتماعات بصورة مشتركة ستوقع وتقدم إلى إسرائيل ولبنان للتوقيع عليها"، على أن يتولى الجيش اللبناني إدارة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.

ونص الاتفاق على أن "الولايات المتحدة تعتزم بذل قصارى جهودها للمساعدة في تأسيس جو إيجابي وبناء والمحافظة عليه لإدارة المفاوضات واختتامها بنجاح في أسرع وقت ممكن".