بعد إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا… مسؤول: ترامب وبنس يحافظان على التباعد بينهما

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، سيعملان من مقرين منفصلين، بعد ساعات من إعلان الرئيس ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة "رويترو"، مساء اليوم الجمعة، أن ترامب ليس عاجزا عن أداء مهامه، لكنه أضاف أن طاقمي العمل التابعين للرئيس ونائبه سيعملان أيضا بمعزل عن بعضهما بعض "زيادة في الحرص".

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery. — Devin O’Malley (@VPPressSec) October 2, 2020

وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الجمعة، إن نتيجة فحوص كورونا التي خضع لها بنس جاءت سلبية، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس وخضوعه للحجر الصحي.

وذكر المتحدث، ديفين أومالي، على تويتر: "هذا الصباح، جاءت نتائج فحص نائب الرئيس بنس وزوجته سلبية. نائب الرئيس بنس في صحة جيدة ويتمنى لعائلة ترامب الشفاء".

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صباح اليوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "بدأت أنا وميلانيا الحجر الصحي وسنتجاوز كورونا".