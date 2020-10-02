ليبيا...عصام الجيهاني: أعضاء الوفد الأول بـ "الأعلى للدولة" يصلون إلى المغرب لاستئناف المشاورات

تستأنف اجتماعات الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، صباح الغد السبت، لاستكمال المشاورات التي جرت قبل أيام بين الوفدين، وبحسب النائب عصام الجهاني عضو وفد مجلس النواب الليبي المشارك في اجتماعات المغرب أن مشاورات المغرب تستأنف مساء اليوم أو صباح الغد السبت.

وأضاف الجهاني في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المجلس الأعلى للدولة استجاب لما طالب به وفد مجلس النواب بأن يحضر للمغرب الوفد الذي شارك في الجلسات الأولى التي عقدت منذ أيام في بوزنيقة، وأن الوفد الأول يصل إلى المغرب، مساء اليوم الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد الجهاني أنه حال التوافق النهائي بين وفدي الأعلى للدولة والنواب سيتم التوقيع على ما اتفق عليه.

وفي تصريحات سابقة، قال فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي: "المجلس الأعلى للدولة غير أعضاء اللجنة، حيث حضرت للمغرب لجنة جديدة دون اللجنة الأولى التي اتفقت مع لجنة البرلمان في الجولة الأولى".

وبحسب حديث المريمي لـ"سبوتنيك"، أن البرلمان طالب بضرورة حضور اللجنة التي اتفق معها في البداية لعدم إضاعة الوقت أو الحديث من جديد حول أمور لم يتفق عليها.

وأوضح أن المستشار عقيلة صالح لم يذهب إلى المغرب، وأنه متواجد في ليبيا يمارس عمله من مكتبه.

فيما أعلن، مساء الأربعاء، المجلس الأعلى للدولة على صفحته الرسمية تأجيل سفر رئيس المجلس خالد المشري إلى المملكة المغربية، مع استمرار المشاورات بين وفدي الحوار للوصول إلى توافقات.

وبشأن الاجتماعات العسكرية التي عقدت في القاهرة، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن طرفي النزاع اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الأسبوع المقبل بعد اجتماع في مصر، وعبرت عن أملها في أن يمهد ذلك الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأضافت البعثة في بيان لها أن "المحادثات التي أجريت في مصر تناولت تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية ودور حرس المنشآت النفطية".

وذكرت أن الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات لعرضها على اللجنة العسكرية المشتركة وشملت الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية.