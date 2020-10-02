ليبيا... الاتحاد الأوروبي يرفع اسم عقيلة صالح من قائمة العقوبات

حذف الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول، اسم عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، من القائمة السوداء للأشخاص الذين يفرض عليهم عقوبات.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هذا الإعلان يهدف من ورائه، إلى تشجيع جهود السلام وضمان دور محوري للاتحاد في أي تسوية بطريق التفاوض في ليبيا.

وقال الاتحاد الأوروبي إن صالح لم يعد تحت طائلة قيود حظر السفر وتجميد الأصول، التي فرضها قبل نحو 4 سنوات.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي "جرى الاتفاق على حذف اسم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من القائمة في ضوء مشاركته البناءة في الآونة الأخيرة في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية بطريق التفاوض".

وبعد شهور من عدم التحرك، ترى القوى الأوروبية فرصة لإعادة تأكيد دورها في ليبيا، التي تعصف بها الاضطرابات منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، بعد وقف لإطلاق النار في أغسطس/آب.

وينظر الاتحاد الأوروبي الآن إلى صالح باعتباره شخصية محورية في مساعي التقريب بين طرفي الصراع الليبي.