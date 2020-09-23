السيسي يجتمع برئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وقائد الجيش خليفة حفتر

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في القاهرة كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، اطلع الرئيس السيسي خلال اللقاء على التطورات في ليبيا، وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميداني من جهة، وعلى الجهود الليبية لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.

وفي وقت سابق، قال الرئيس المصري، إن هدف بلاده هو إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا

وأكد على "ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية، والسعي نحو تثبيت الموقف الحالي وتقويض التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والجماعات المتطرفة والإرهابية، وذلك بهدف استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وألا تتحول ليبيا إلى قاعدة ارتكاز للإرهاب تهدد الأمن الإقليمي وأمن القارة الأفريقية".

كما تعهد بدعم ليبيا في مواجهة "المليشيات الإرهابية وتدخلات بعض الجهات الإقليمية"، مؤكدا عزم بلاده التصدي لأي محاولات لتجاوز "الخط الأحمر" هناك.

وقال السيسي، في كلمة ألقاها أمس الثلاثاء، أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "إنه من المؤسف أن يغض المجتمع الدولي نظره عن بعض الدول التي تمول الإرهاب، وترسل ميليشيات مسلحة إلى دول أخرى وخاصة ليبيا".

وطالب بالعمل على محاسبة الدول التي تتعمد خرق القانون الدولي والقرارات الأممية وبصفة خاصة قرارات مجلس الأمن.