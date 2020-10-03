نائب سابق يثير ضجة في الكويت.. قال عن الأمير الجديد "أزوجه بنتي ولا أمسكه بلدا"

أثار النائب السابق بمجلس الأمة الكويتي، صالح الملا، موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تغريدة اعتبرها متابعيه مُسيئة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد.

وكتب الملا، أمس الجمعة، على صفحته الرسمية بـ"تويتر": "يكفي أنه مصلي ومسمي، هذا أزوجه بنتي بس ما أمسكه بلد… مصلي ومسمي؟!".

يكفي انه مصلي ومسمي ،

هذا أزوجه بنتي بس ما أمسكه بلد... مصلي ومسمي؟! — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) October 2, 2020

ودفعت التغريدة المثيرة للجدل نشطاء مواقع التواصل لتأويلها بأنها "إساءة إلى أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد"، الذي تولى إمارة الكويت بعد وفاة الشيخ صباح الأحمد يوم الثلاثاء الماضي، ما عرضه لهجوم من البعض وانتقاد كبير وصل إلى حد المطالبة بالتحقيق معه.

المصلي والمسمي تهابهم شياطين الإنس والجن ي صالح الملا وبعدين شنو بتوصله انت بهتغريده والمشكلة انها ماتنرقع واتمنا ان امن الدولة يشوف شغله معاك عل هتغريده — عبدالعزيز القعبوبي (@az3od) October 3, 2020

وكان الديوان الأميري في دولة الكويت قد أعلن، الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 91 عاما.

ونادى مجلس الوزراء الكويتي أمس بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد، خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

#صالح_الملا



انا مادري صراحة .. شنو الهدف من تغريدتك اللي مالها داعي .. جبت لنفسك الكلام .. قلنا الكويت بلد ديمقراطي وحرية الرأي مكفولة .. لكن في فرق بين حرية الرأي والتجريح.. تغريدتك ياصالح ضايقت كل كويتي وكويتية .. اذا رجل بعمرك ومارس العمل السياسي ويطلع منه هالكلام مشكلة — 🇰🇼 alshayie🇰🇼 (@newstar_55) October 3, 2020

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا جديدا للكويت خلال جلسة استثنائية لمجلس الأمة، وتعهد باستمرار نهج سلفه والعمل على أمن واستقرار البلاد في ظل ظروف وصفها بالصعبة.

وأضاف: "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".