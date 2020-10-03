المشيشي: الوضع الوبائي في تونس لا يطمئن

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم السبت، إن الأرقام المتعلقة بالوضع الوبائي بالبلاد لا تطمئن وتستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة.

وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد أشار المشيشي في كلمة بثتها القناة الوطنية الأولى إلى أن تلك الإجراءات تتمثل في إجبارية ارتداء الكمامة بجميع الفضاءات فضلا عن تعليق جميع التظاهرات بجميع أنواعها والعمل على التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية

وأكد المشيشي أنه لا مجال للتراخي والتهاون، كما أضاف أنه سيم تعديل نظام العمل باعتماد نظام الحصة الواحدة بمختلف الإدارات والهياكل العمومية الى جانب تطبيق الحجر الجهوي وفرض حظر التجول بكافة المحافظات والمناطق التي تشهد تفشيا للوباء وذلك لمدة 15 يوما.

وشدد هشام المشيشي على ضمان استمرارية العمل بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية وعدم تعليق الدروس وتخصيص أربع مراكز (كوفيد-19) في 4 محافظات والترفيع في مخابر التحاليل الخاصة بكورونا.

وأكد رئيس الحكومة التونسية في ختام كلمته أنه لا مجال للعودة للحجر الصحي الشامل لأنه ليس الحل، على حد قوله.

وقالت وزارة الصحة التونسية، أمس الجمعة، إن تونس سجلت 1308 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد يوم الأربعاء، وهو رقم قياسي منذ بدء تفشي الوباء، مما دفع الحكومة إلى فرض حظر تجول ليلي في ولايتين.

وقفز العدد الإجمالي للحالات إلى حوالي 20 ألف حالة مقارنة بنحو 1000 قبل فتح حدود البلاد في 27 يونيو حزيران.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات بلغ 271.

وفرضت السلطات، الخميس، حظر تجول ليلي في ولايتي سوسة والمنستير الساحليتين للحد من زيادة الإصابات، وسط مخاوف من عجز المستشفيات عن التعامل مع عدد كبير من المرضى بسبب نقص أسرة العناية المركزة.