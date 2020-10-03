"أنصار الله": 22 غارة جوية للتحالف على 5 محافظات في اليمن

ذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أن التحالف العربي نفذ، اليوم السبت، سلسلة غارات جوية على مناطق سيطرة الجماعة في محافظات مأرب وصعدة والجوف وحجة والبيضاء في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال تليفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن 12 غارة على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، توزعت بـ 7 غارات على مديرية مدغل شمال غربي مأرب، و5 غارات على مديريتي صرواح ورحبة غرب وجنوب مأرب.

وأضاف أن التحالف نفذ 7 غارات جوية على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، تركزت 6 غارات منها على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرقي صعدة، وغارة على مديرية باقم شمالي صعدة.

وتعرضت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية إلى غارة جوية للتحالف على منطقة اللبنات شرقي مدينة الحزم مركز الجوف، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة المزرق في مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وامتدت الغارات الجوية إلى محافظة البيضاء وسط اليمن، حيث شن طيران التحالف غارة على مديرية ردمان شمال البيضاء، حسب "المسيرة".