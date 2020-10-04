العراق يعلن القبض على مسؤول "جهاز الاستخبارات" لتنظيم "داعش" في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على مسؤول ما يسمى "جهاز استخبارات" تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) ومعاونه في بغداد.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان لوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد أن: "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية ألقت القبض على أحد قادة داعش الإرهابية الذي يعمل بما يسمى مسؤول جهاز الاستخبارات في ولاية الفلوجة بداعش والمكنى أبو سالم المولى وشقيقه الذي يعمل معاونًا له، بعملية استخباراتية مشتركة بين مديريتي استخبارات بغداد و استخبارات الشرطة الاتحادية".

وأضاف بيان الداخلية العراقية، أن: "عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعتهما من قضاء الفلوجة إلى محافظة بغداد، وتحديداً منطقة الدورة، ومن خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهما بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".