القضاء المصري يقرر رفض دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة لمجلس الدولة، حكما قضائيا، بعدم قبول الدعوى المقامة بوقف انتخابات مجلس النواب المصري.ش

وأرجعت المحكمة المصرية، بحسب ما نشره موقع "مصراوي" ذلك الحكم إلى أنه تم رفعها بعد الموعد المحدد لتقديم الطعون.

وكان المدعي قد قال في دعواه إن دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات يخالف نص الدستور بأن تكون مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، والدعوة للانتخابات جاءت قبل 60 يوما من اكتمال السنوات الخمس.

ومن المقرر أن تفصل المحاكم في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة (30 سبتمبر، 1 و2 أكتوبر)، وعقب إرسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر المقبل، ويكون يوم 7 من نفس الشهر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.

ومن المقرر أن تجرى عملية الانتخابات بالمرحلة الأولى في 14 محافظة مصرية، في أيام 21 و22 و23 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، في الخارج. ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل.

وتجرى عملية الاقتراع بمحافظات المرحلة الثانية في 13 محافظة، أيام 4 و5 و6 نوفمبر/ تشرين الثاني في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل.