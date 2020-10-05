الكشف عن الاسم الحركي للسادات في حرب أكتوبر

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الاسم الحركي للرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، خلال حرب السادس من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973.

وقال أبو الغيط، خلال استضافته في برنامج "على مسوؤليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" المصرية، أمس الأحد، إن مساعد مستشار الأمن القومي وقتها، السفير عثمان النوري، طلب منه قبل موعد الحرب بأسبوع طباعة الأسماء الحركية لكل قادة الدول في ذلك الوقت.

ولفت أبو الغيط إلى أن الاسم الحركي للرئيس السادات كان العالم الأندلسي الشهير "عباس بن فرناس"، موضحا أن الأسماء الحركية في ذلك الوقت كان لها بعدا عربيا وإسلاميا.

وأضاف أنه تم التشديد عليه أن يطبع الأسماء بنفسه نظرا لسريتها وأهميتها، مؤكدا أنه لا يتذكر بقية الأسماء الحركية لقادة حرب أكتوبر 1973؛ لأنها كانت أسرارا ولا يحتفظ بها في أوراق.

تأتي تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تزامنا مع الذكرى الـ47 لحرب السادس من أكتوبر.

يذكر أنه في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما متزامنا، على القوات الإسرائيلية في سيناء ومرتفعات الجولان، واستمرت تلك الحرب حتى نهاية الشهر، عندما بدأت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في الضغط على الطرفين لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار عبر الأمم المتحدة.