هايكو ماس: وزيرا خارجية إسرائيل والإمارات سيجتمعان في ألمانيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن وزيري خارجية إسرائيل والإمارات سيجتمعان غدا الثلاثاء في ألمانيا، لمناقشة اتخاذ المزيد من الخطوات في سبيل تطبيع العلاقات بين البلدين.

برلين - سبوتنيك. وقال ماس: "إنه لشرف عظيم أن يختار وزيرا الخارجية الإسرائيلي والإماراتي برلين مكانًا لاجتماعهما التاريخي الأول. العملة الرئيسية في الدبلوماسية هي الثقة، وأنا شخصياً ممتن للغاية لكلا زملائي لإظهار هذه الثقة في ألمانيا.

وأضاف: "وسنبذل قصارى جهدنا من أجل أن يصبحا مضيفين مضيافين للحوار بين البلدين حول تشكيل علاقاتهما المستقبلية"، حسبما نقلت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الألمانية.

وعن تطبيع العلاقات بين البلدين، قال ماس: "أول بشرى سارة من الشرق الأوسط منذ فترة طويلة"، واصفا إياه بأنه "فرصة لإعطاء دفعة جديدة للحوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأضاف ماس: "بما أن الشجاعة والثقة هما أيضا ما نحتاجه في عملية الشرق الأوسط. يجب اغتنام هذه الفرصة، وتريد ألمانيا وأوروبا المساعدة في ذلك. آمل أن تخلق برلين ظروفا جيدة لمناقشة الخطوات التالية على هذا المسار".

وأعلنت إسرائيل والإمارات عن تطبيع كامل للعلاقات. وجاء في بيان ثلاثي مشترك مع الولايات المتحدة أن إسرائيل، أنه بموجب شروط الاتفاق مع الإمارات العربية المتحدة، ستؤجل مؤقتًا قرار بسط سيادتها على أراضي في الضفة الغربية.