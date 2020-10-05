أبخازيا تفتتح صباح الغد سفارتها في العاصمة السورية دمشق

تفتتح جمهورية أبخازيا، صباح غد الثلاثاء، سفارتها في العاصمة السورية دمشق.

دمشق - سبوتنيك. ووجهت وزارة الإعلام السورية دعوة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية لتغطية افتتاح السفارة الأبخازية في دمشق.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين السوري ألخاس كفيتسينيا ألكسيفيتش رئيس إدارة مكتب رئيس جمهورية أبخازيا، وداوور كوفيه فاديموفيتش وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أبخازيا، والوفد المرافق لهما حيث جرى التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من سمات الدخول لمواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة.

وفي 21 تموز/يوليو الماضي، تسلم الوزير المعلم نسخة عن أوراق اعتماد سفير أبخازيا الجديد لدى سوريا خوتابا باغرات راشوفيتش.

وكان رئيس جمهورية أبخازيا زار سوريا، في وقت سابق، بعد الاعتراف باستقلال أبخازيا، من جانب الجمهورية العربية السورية، حيث جرى التوقيع على ثلاث اتفاقيات، في المجال الاقتصادي، وإنشاء لجنة عمل لمناقشة القضايا المشتركة.