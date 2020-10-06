مكتب أبو ظبي للاستثمار والمعهد الإسرائيلي للتصدير يعززان التجارة الثنائية

قال مكتب أبو ظبي للاستثمار، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر/تشرين الأول، إنه بدأ في تعزيز التجارة الثنائية مع المعهد الإسرائيلي للتصدير.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" أن مكتب أبوظبي للاستثمار والمعهد الإسرائيلي للتصدير وقعا اتفاقية لتعزيز فرص التجارة.

وأفاد المكتب بأن توقيع الاتفاقية حضره، مدير عام مكتب أبو ظبي للاستثمار، دكتور طارق بن هندي، ورئيس معهد التصدير الإسرائيلي، أديف باروخ.

.@InvestAbuDhabi signed an agreement with Israel Export Institute to foster bilateral trade opportunities between #AbuDhabi & Israel. The virtual signing was attended by ADIO DG, Dr. Tariq Bin Hendi & Israel Export Institute Chairman, Adiv Baruch & DG, Gadi Ariely. pic.twitter.com/OGUHL6o72F — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) October 6, 2020

​وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم 15 سبتمبر/ أيلول، توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات وإسرائيل، والبحرين وإسرائيل.

وأقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفلا لتوقيع الاتفاقيتين، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، فيما يرأس الوفد الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأكد الرئيس الأمريكي أن هذا الاتفاق هو أول اتفاق سلام مع إسرائيل ودول عربية بعد أكثر من ربع قرن، مضيفا أن الكثير من الدول سوف تتبع هذا الاتفاق.