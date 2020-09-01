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    وصول الطائرة الإسرائيلية إلى مطار أبو ظبي، الإماارات 31 أغسطس 2020

    موقع يكشف دلالة اسم أول طائرة تطبيع إسرائيلية تصل أبو ظبي

    © REUTERS / NIR ELIAS
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    وصل أمس الخميس وفد أمريكي إسرائيلي إلى الإمارات على متن الطائرة "كريات غات" برحلة تاريخية من تل أبيب.

    وذكر موقع "مونتيكارولو دولية" أن الطائرة التي أقلت الوفدين في أول رحلة تطبيع مع الخليج، مزودة بمنظومة دفاع ضد الصواريخ، ومجهزة بنظام تشويش، ونظام حماية يدعى "درع السماء".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد
    © AFP 2020 / GALI TIBBON
    إعلان أول بروتوكول تفاهم بين إسرائيل والإمارات خلال زيارة وفد تل أبيب لأبو ظبي
    وقال الموقع أن اسم الطائرة "كريات غات"، وهو الاسم الذي تم إطلاقه عليها تيمناً باسم هذه المستوطنة التي أقيمت على أنقاض القريتين الفلسطينيتين عراق المنشية والفالوجة، أخر قريتين سقطتا بأيدي اليهود عام 1949.

    وتحدث التقرير أن قرية عراق المنشية تعتبر من أواخر القرى التي سقطت بيد اليهود بعد عام كامل من إعلان دولة إسرائيل. مشيرا إلى أنها صمدت رغم القصف والدمار، بفضل أبناء القرية والجيش المصري والسوداني. وبعد اتفاقيات جزيرة رودس اليونانية قامت إسرائيل بهدم القرية. ثم شيدت على أنقاضها مستوطنة "كريات غات" التي تعد من أكبر المدن الإسرائيلية. ثم تمددت المستوطنة لتشمل أيضاً أراضي قرية الفالوجة.

    وذكر الموقع أن الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي كان قد حارب في فلسطين، عام 1948، أطلق على ابنه البكر اسم خالد نسبة إلى خالد الطيطي، عميد تلك القرية، كما منحه فيما بعد وسام الاستحقاق.

    ووصل وفد أمريكي- إسرائيلي، إلى الإمارات اليوم الاثنين، على متن رحلة تاريخية من تل أبيب عبر الأجواء السعودية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤسس لعلاقات مفتوحة بين الإمارات وإسرائيل.

    ويضم الوفد جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، إلى جانب، روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات، مستشار ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل.

    وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، مساء اليوم الاثنين، بدء المناقشات الأولى حول فرص وآفاق التعاون بين البلدان الثلاثة، في مختلف المجالات رسميًا.

    انظر أيضا:

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