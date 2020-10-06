"بدأت بمفاجأة كبيرة وانتهت بنصر عسكري"... إسرائيل تعرض لقطات لأول مرة لحرب أكتوبر 1973 

عرض الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، لقطات جديدة تعرض لأول مرة من ميدان حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، نشر من خلالها لقطات جديدة، رأى أنها تعرض لأول مرة من ميدان حرب أكتوبر.

#السادس_من_أكتوبر : لقطات خاصة تعرض لأول مرة من ميدان #حرب_الغفران على جبهة #سيناء بالألوان. الحرب بدأت بمفاجاة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي ولكن يبقى أعظم انجازاتها للطرفيْن في فتح أبواب السلام في المنطقة pic.twitter.com/mkCCPkgWyN — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 6, 2020

وزعم أفيخاي أن حرب السادس من أكتوبر 1973 بدأت بمفاجاة كبيرة وانتهت بنصر عسكري إسرائيلي.

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه يبقى أعظم إنجازات الحرب للطرفين هو فتح أبواب السلام في المنطقة.