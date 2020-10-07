اشتعال النيران في مجمع صناعي في الحديدة والقوات المشتركة تتهم "أنصار الله"... فيديو

اتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشن قصف مساء الثلاثاء، على مجمع صناعي في مدينة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة "2 ديسمبر الإخبارية" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، إن "الحوثيين استهدفوا بقذائف المدفعية مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة".

وأضافت، أن "ثلاث قذائف أصابت مستودعات للمجمع الصناعي والتجاري، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل عجزت فرق الإطفاء الخاصة بالمجمع عن التعامل معها".

وذكرت، أن "الحريق التهم ثلاثة مستودعات بكل محتوياتها، ما سيعطل العمل في المجمع بشكل كلي".

وأشارت إلى تعرض المجمع الصناعي الأكبر في محافظة الحديدة، إلى قصف متكرر أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج نتيجة الأضرار التي طالتها.

شاهد: احتراق مستودعات أكبر مجمع صناعي وتجاري في #الحديدة اثر قصف مليشيات #الحوثي

مجمع إخوان ثابت مصنع يماني pic.twitter.com/7xjdn1oRmX — المركز الإعلامي ل ألوية العمالقة جبهةالساحل الغربي (@sahel_almakha) October 7, 2020

ونشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في المجمع وقال إنه "ناتج عن قصف لـ (جماعة الحوثيين)".