إدانات عربية لهجوم "أنصار الله" على نجران السعودية

توالت بيانات التنديد العربية بالهجوم الذي شنته جماعة أنصار الله "الحوثيين" على المملكة العربية السعودية مساء أمس الثلاثاء، بطائرة بدون طيار "مفخخة"، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية من اعتراضها وتدميرها.

فوفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" ندد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بإطلاق جماعة أنصار الله "الحوثيين" طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة نجران.

وجدّد الأمين العام إدانة المنظمة لـ "الأعمال الإرهابية" التي ترتكبها "مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وفي سياق متصل أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، "استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية" بحسب جريدة المدينة السعودية.

وقال الحجرف: إن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمدة، لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي وقوف المجلس إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده جميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أصدر، أمس الثلاثاء، بيانا أعلن فيه اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة أنصار الله "الحوثيين" باتجاه نجران.

وشدد التحالف، في بيانه، على أن قوات التحالف مستمرة في اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.