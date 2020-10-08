صائب عريقات ساخرا: القيادة الفلسطينية فاشلة والشعب ناكر للجميل لهذا السبب

واصل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، دفاعه عن القيادات الفلسطينية وموقف السلطة من العروض والاتفاقات الرامية لحل قضية بلاده.

وفي تغريدة له، اليوم الخميس، سخر عريقات من الانتقادات والاتهامات الموجهة للسلطة الفلسطينية وتعتبرها فاشلة، وكذا للشعب الفلسطيني باعتباره ناكر للجميل.

القيادة الفلسطينية فاشلة ويجب تغييرها ، والشعب الفلسطيني جاحد وناكر للجميل وحاقد. لماذا : لانه رفض ان يكون المسجد الاقصى والقدس تحت السيادة الاسرائيلية، لانه رفض الاستيطان والضم،ولانه يدافع عن عروبة ارضه ومقدساته شعب قدم مئات الاف من الشهداء والجرحى ومليون اسير ، ثم يتهم بالخيانة — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) October 8, 2020

وقال عريقات: "القيادة الفلسطينية فاشلة ويجب تغييرها، والشعب الفلسطيني جاحد وناكر للجميل وحاقد. لماذا؟ لأنه رفض أن يكون المسجد الأقصى والقدس تحت السيادة الإسرائيلية، لأنه رفض الاستيطان والضم، ولأنه يدافع عن عروبة أرضه ومقدساته. شعب قدم مئات آلاف من الشهداء والجرحى ومليون أسير، ثم يتهم بالخيانة".

وطالب من يتهمون السلطة بالفساد، التوجه إلى الهيئات الدولية لمكافحة الفساد، شرط أن يوافق كل مسؤول فلسطيني وعربي على المثول أمام تلك الهيئات، مؤكدا أنه سيكون أول من يخضع للمساءلة.

اما على صعيد ، من يتهموننا بشرفنا وعرضنا و فسادنا ، لدي اقتراح ، هناك هيئة دولية لمكافحة الفساد ، واقترح ان يوافق كل مسؤول فلسطيني وعربي ، على يقبل ان يمثل امام هذه الهيئة ، وصائب عريقات يوافق على ان يكون اول من يمثل . نعم للمساءلة والمكاشفة والمحاسبة . — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) October 8, 2020

جاء ذلك، ضمن سلسلة تغريدات أطلقها عريقات للرد على الانتقادات الموجهة للسلطة الفلسطينية والرئيس الراحل ياسر عرفات، فيما يتعلق بالجهود العربية والدولية لحل القضية الفلسطينية.