تسجيل
15:57 GMT08 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صائب عريقات

    "لدي مستندات تكشف الحقيقة الكاملة"... صائب عريقات يوجه رسالة إلى بندر بن سلطان

    © REUTERS / MOHAMAD TOROKMAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104225/24/1042252400_0:236:4530:2784_1200x675_80_0_0_732b58290f0fde2f506c66dbff03bcf1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010081046771519-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86/

    دافع الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، عن موقف الرئيس الراحل ياسر عرفات من قضية بلاده، قائلا إنه تعرض "للشيطنة"، موجها رسالة "لمن يريد التطبيع مع إسرائيل".

    وقال عريقات في سلسلة تغريدات: "نفس الاسطوانة المشروخة التى استخدموها مع الخالد فينا ياسر عرفات، حوصر وقُتل مظلوما، شُيطن واتُهم بالفساد والكذب".

    وأكد أن عرفات أصر على أن تكون القدس، شاملة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، عاصمة لدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، مع ضمان حق العودة للاجئين ورفض الاستيطان والضم.

    وحول التصريحات الأخيرة للأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس المخابرات السعودية السابق وسفير المملكة إلى الولايات المتحدة، التي انتقد فيها القيادات الفلسطينية، قال عريقات إنه لن يرد عليه، مذكرا إياه بما حدث في مؤتمر مدريد – لم يوضح ما حدث بالضبط.

    وطالب عريقات الفلسطينيين بعدم المساس بالرموز السيادية للدول العربية أو غيرها، قائلا إن "من يريد من العرب تقديم أوراق اعتماد لواشنطن أو غيرها، أو يريد أن يمهد للتطبيع مع اسرائيل، يمكنه فعل ذلك دون التشهير بالشعب الفلسطيني ونضاله الأسطوري".

    وتابع:

    باستطاعة أي دولة أن تقول مصالحي تتطلب التطبيع مع إسرائيل. لدي من وثائق اللقاءات التي حصلت مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة ما يكشف الحقيقة كاملة، وليس أنصاف الحقائق او اقتباس من انتقلوا إلى الرفيق الأعلى ولا يستطيعون الرد.

    وأكد أن المستندات التي يمتلكها هي وثائق أمريكية رسمية، مضيفا: "لا أعتقد أن أحدا من هؤلاء الذين يتحدثون في الغرف المغلقة، عكس ما يقولونه لشعوبهم، يستطيع الرد".

    وفي مقابلة تلفزيونية أذيعت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال بندر بن سلطان: "المملكة في عهد الملك فهد، حصلت على مبادرة أمريكية، وعندما علم الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات رقص فرحا وقال تحررت فلسطين".

    وتابع ابن سلطان في حديثه عن عرفات:

    ثم اقترض طائرتي ليطلع باقي القيادات الفلسطينية، واختفى شهرا ذهب خلاله إلى كوريا الشمالية وعاد بعدما سحب الأمريكان عرضهم.

    وأضاف أن "القضية الفلسطينية ظلت تعاني من إهدار وضياع للفرص من جانب القيادات الفلسطينية، رغم ذلك لم يتحدث أي مسؤول سعودي عما كانت تفعله قيادات فلسطين خدمة للشعب الفلسطيني".

    واتهم ابن سلطان القيادة الفلسطينية بالتجاوز و"التجرؤ بالكلام الهجين" في اعتراضها على قرار الإمارات والبحرين تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

    وكشف عن أن "عرفات كان يرى معاهدة كامب ديفيد أفضل 10 مرات من اتفاق أوسلو"، وطلب تضمين بنود في الاتفاق منها، إلا أن طلبه رُفض. وذكر أن الرئيس الفلسطيني قال له إنه "كان يريد الموافقة على كامب ديفيد لولا تهديد حافظ الأسد له".

    انظر أيضا:

    روحاني: الشعب الإيراني العظيم يتمتع بحضارة عريقة عمرها 7 آلاف سنة
    عريقات: أبو الغيط فقد مصداقيته وعليه الاستقالة فورا
    نتنياهو يعرض اتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين على مجلس الوزراء والكنيست للمصادقة
    الكلمات الدلالية:
    بندر بن سلطان, ياسر عرفات, صائب عريقات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    لوحة فنية للمغنية الأمريكية الراحلة إيمي واينهاوس بعنوان أغنيتها You know I'm No Good (أنت تعلم أنني لست جيدة)، من عمل الفنانة المصرية أمل صلاح (35 عاما)، القاهرة 6 أكتوبر 2020
    فسيفساء من أقراص الدواء... فنانة مصرية توظف الفن في التعبير عن حزنها
    هيونداي الطائرة
    قريبا... سيارات "هيونداي" الطائرة
    إنفوجرافيك.. أخطر الدرونز الإيرانية.. سلاح مرعب في سماء الخليج
    أخطر "الدرونز" الإيرانية... سلاح مرعب في سماء الخليج
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك