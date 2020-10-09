استثنت فئات محددة… الداخلية التونسية: نعمل على تطبيق حظر التجول بصرامة

دعت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ لها، مساء أمس الخميس، عموم المواطنين بالولايات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول.

ونقلت قناة "نسمة" عن وزارة الداخلية أنه سيتم العمل على التطبيق الجدي والصارم للقانون تجاه المخالفين لتوقيت وإجراءات منع التجول، وللإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية الهادفة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أنه يُستثنى من ذلك القطاعات الحيوية والحسّاسة والحالات الاستثنائية على غرار القطاع الصحي، وأصحاب العمل الليلي، وخدمات التزويد والتزود، وأسواق الجملة، والفلاحين والعملة الفلاحيين، والشركات والمؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية والخاصة للقطاعات الحيوية، والمؤسسات الإعلامية والصحفية، وقطاع النقل.

وكانت الحكومة التونسية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، فرض حظر تجول في المدن الكبرى (تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة) في البلاد، في إطار إجراءات مشددة لاحتواء موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ الحظر من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا أيّام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، فيما ينطلق الحظر على الساعة السابعة مساء إلى غاية الخامسة صباحا خلال يومي السبت والأحد، حسب ما أعلنت القناة الوطنية الأولى التونسية، اليوم الأربعاء.

ودخل قرار حظر التجوال بداية من أمس الخميس، ويتواصل لمدّة أسبوعين.

ومن بين التدابير المفروضة في البلاد، منع التنقل خارج المدن المذكورة، والالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وتعليق صلاة الجمعة، وغلق قاعات الأفراح والأسواق الأسبوعية.