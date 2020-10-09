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    الكويت... حقيقة فتح الطيران المباشر مع الدول المحظورة

    © AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT
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    كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي حقيقة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، نافية فتح الطيران المباشر مع بعض الدول الممنوعة.

    وقالت الإدارة في حسابها على "تويتر": لا صحة لما يتداول عن فتح الطيران المباشر من بعض الدول المحظور الطيران القادم منها، حيث ما زالت قائمة الـ34 دولة المحظور الطيران القادم منها كما هي، ولم يتم إضافة أو إلغاء أي من الدول المذكورة حتى الآن" بحسب جريدة القبس الكويتية.

    غزو الكويت
    © AP Photo / Anonymous
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    وكانت هيئة الطيران المدني قد أعلنت، في وقت سابق، حظر الطيران التجاري إلى 31 وجهة، وذلك بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظراً للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة.

    وذكرت هيئة الطيران المدني عبر حسابها على "تويتر" الدول التي طالها الحظر وهي "الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين- سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو".

    وقد لاقى هذا القرار بعض الانتقادات الداخلية في وقت سابق حيث دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السفر والسياحة الكويتية محمد لافي المطيري، السلطات في بلاده إلى السماح لمواطني الدول الـ31 الممنوعين من الدخول إلى الكويت بالدخول إلى البلاد، مؤكدا أن هذه الفئة تشكل عنصرا أساسيا لتنشيط حركة السفر.

    وطالب المطيري في تصريح خاص لموقع صحيفة "الأنباء" الكويتية، بالاكتفاء بمسحة الـ (PCR)، التي تفيد خلو القادمين من الخارج من المرض، كما هو متبع في العديد من مطارات دول العالم المختلفة، عوضا عن الحجر المنزلي أو المؤسسي، وإلغاء فكرة الإقامة في دولة ثالثة لمواطني الدول الـ31 لمدة 14 يوما، لافتا إلى أنه في حالة تعثر هذا الاقتراح، فمن الممكن تطبيق الحجر المؤسسي عليهم.

    انظر أيضا:

    صحيفة تكشف حقيقة مرور الطيران الإسرائيلي عبر الكويت للوصول إلى الإمارات
    وكالة: الكويت في أزمة بسبب حظر الطيران مع 31 دولة
    "طيران الكويت" يكشف شروط التشغيل التجاري في مطار الكويت الدولي
    الكويت تعلن خطة عودة حركة الطيران وموعد فتح المساجد
    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, حظر الطيران, الطيران المدني, الكويت
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