لبنان يحذر الاقتراب من حدوده… إجلاء آلاف الإسرائيليين في موجة حرائق متفرقة من البلاد... فيديو

اندلعت عدة حرائق، صباح اليوم الجمعة، في مناطق متفرقة من أنحاء إسرائيل.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، ظهر اليوم الجمعة، بأن حرائق متعددة اندلعت في أكثر من منطقة في إسرائيل، وإجلاء عشرات الآلاف من منازلهم، اقتربت إحداها من الحدود اللبنانية.

השריפה סמוך לנוף הגליל: שמונה אזרחים פונו עד כה. צוותי מד"א נערכים להעברת חולת קורונה מאומתת מביתה

(צילום: דוברות איחוד הצלה; אורלי אלקלעי) pic.twitter.com/P2eCZZkdDN — כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2020

ونشبت في منطقة الجليل الأعلى بشمال إسرائيل حرائق مختلفة، خاصة في غابة تشرشل، ووصل إلى عشرات المنازل، وتم إخلاء المنازل وإجلاء السكان منها، في وقت أوضحت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن حريقا كبيرا اندلع قرب الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل، مشيرة إلى تخوف الأهالي من امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية.

وقالت الوكالة إن "الحريق اندلع قرب الحدود اللبنانية المحاذية لبلدتي حولا وهونين"، لافتة إلى "إمكانية امتداد الحريق إلى الأراضي اللبنانية بسبب سرعة الرياح وارتفاع درجات الحرارة".

השטחים סמוך לנוף הגליל מתלקחים במהירות וצוותי הכיבוי פועלים להשתלט על האש. תושבים פונו מהמקום ומערכת הכריזה קוראת לאלה שנותרו להתפנות מבתיהם | @CBeyar מדווח מנוף הגליל pic.twitter.com/Bqxb3cgSU1 — כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2020

ونشر تلفزيون "الجديد" مقطع فيديو لاندلاع حريق في بلدة معركة بصور، مشيرا إلى أن النيران اقتربت من مركز القوات الدولية العاملة في لبنان "اليونيفيل" في البلدة.

وفي السياق نفسه، نشب حريق في منطقة مفتوحة شمالي القدس، في الأشجار والنباتات، وامتد باتجاه قرية أورانيم، وتم إخلاء حوالي 500 عائلة من البلدة، واشتعلت النيران في عدد من المنازل وألحقت بها أضرار.

بالفيديو -اندلاع حريق في بلدة معركة بصور والنيران اقتربت من مركز القوات الدولية "اليونيفيل" في البلدة pic.twitter.com/h2EpsDtVzR — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) October 9, 2020

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن عشرات سيارات الإطفاء توجهت ناحية أماكن الحرائق، مزودة بأطقم إطفاء كبيرة في الموقع، مع تخوف من امتداد الحرائق إلى أماكن أخرى بسبب الظروف الجوية وارتفاع درجة الحرارة.

وقال قائد لواء الساحل في الشرطة الإسرائيلية، حيزي ليفي، إن "مصدر الحريق هو فعل فاعل"، مشيرا إلى أن هناك عشرات الحرائق في جميع أنحاء إسرائيل. وأغلقت عدة طرق رئيسية في مناطق الحرائق، أمام حركة المرور.

השריפה בכפר האורנים | כך נראה אחד מהבתים שניזוקו מהאש @ittaishick https://t.co/Jqg1mhOkUU pic.twitter.com/nnTB7fPhdl — כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2020

وسيكون الطقس، اليوم الجمعة حارا في معظم أنحاء إسرائيل، حيث من المتوقع وصول درجة الحرارة إلى ما فوق 35، في العديد من المناطق.