تونس... تصنيف 6 ولايات و26 معتمدية كمناطق ذات انتشار مرتفع لكورونا

ونقلت إذاعة "بنزرت إف إم" عن وزارة الصحة التونسية بلاغا أصدرته، اليوم الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أفادته من خلاله بإحالة هذه القائمة إلى السلطات الجهوية قصد تطبيق الإجراءات الصحية والأمنية التي تمذ إقرارها في مجلس الوزراء المضيّق الذي انعقد في 3 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن التصنيف يشمل كلا من ولايات أريانة وبن عروس وتونس ومنوبة وسوسة والمنستير.

في سياق متصل، دعت وزارة الداخلية التونسية، في بلاغ لها، مساء أمس الخميس، عموم المواطنين بالولايات المعنية إلى الالتزام بقرار حظر التجول.

ونقلت قناة "نسمة" عن وزارة الداخلية أنه سيتم العمل على التطبيق الجدي والصارم للقانون تجاه المخالفين لتوقيت وإجراءات منع التجول، وللإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية الهادفة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من ذلك القطاعات الحيوية والحسّاسة والحالات الاستثنائية على غرار القطاع الصحي، وأصحاب العمل الليلي، وخدمات التزويد والتزود، وأسواق الجملة، والفلاحين والعملة الفلاحيين، والشركات والمؤسسات الاقتصادية والمنشآت العمومية والخاصة للقطاعات الحيوية، والمؤسسات الإعلامية والصحفية، وقطاع النقل.