أول تعليق كوري على انتحار مدير شركة "دايو" في العراق

علقت السفارة الكورية الجنوبية لدى العراق، اليوم الجمعة 9 أكتوبر/تشرين الأول، على انتحار مدير شركة "دايو" الكورية الجنوبية في العراق.

وقال السفير الكوري الجنوبي لدى العراق، جانغ كيونغ أوك، إن حادثة انتحار مدير شركة دايو في ميناء الفاو، نبأ "مؤسف"، بحسب ما أورده موقع "السومرية نيوز".

وقال السفير: "علمنا في الساعة التاسعة صباح اليوم، بوفاة مدير شركة دايو للإنشاء المنفذة ل‍مشروع ميناء الفاو الكبير".

وتابع جانغ كيونغ أوك: "تتقدم السفارة بالتعازي لأسرته وزملائه، كما تعرب السفارة عن شكرها و تقديرها للاهتمام الذي ابداه الجمهور العراقي بخبر الوفاة".

وأوضح بقوله: "السفارة تم إبلاغها بقيام وزارة الداخلية في جمهورية العراق بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الحادثة المؤلمة، وبدأت هذه اللجنة بالتحقيق بالتعاون مع سلطة شرطة البصرة، ونحن بانتظار أن تظهر النتائج بعد إكمال التحقيقات".

وقال السفير الكوري الجنوبي: "ترجو السفارة من جميع وسائل الاعلام أن تتجنب نشر الشائعات و الاخبار غير الحقيقية كما ترجو السفارة عدم تداول و نشر صور جثمان الضحية احتراما له ولعائلته".

وأتم بقوله: "كما وضحت وزارة النقل العراقية في تصريحها اليوم تؤكد الاستمرار على تقديم دعمها ومساعدة شركة دايو للإنشاء لإنجاح مشروع ميناء الفاو الكبير، التي تعاقدت مع وزارة النقل والشركة في المستقبل القريب".