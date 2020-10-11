كندة علوش توجه "رسالة حزينة" إلى سوريا ولبنان

وجهت الفنانة السورية كندة علوش، أمس السبت، "رسالة حزينة" إلى سوريا ولبنان بسبب الحرائق المدمرة.

وأشارت كندة علوش، في رسالتها التي نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، إلى "الأذى النفسي الذي تعانيه بسبب الحرائق الهائلة التي طالت غابات الساحل السوري وحرائق لبنان"، متوجهة بالدعاء إلى الله راجية أن يطفئ الحرائق وأن يزيح هذه الغمة عن الشعبين اللبناني والسوري.

كلما اشتعلت النيران في غاباتنا اشعلت معها قلوبنا واليوم تلف النيران غابات الساحل السوري وتمتد للمدن وكذلك الحال في لبنان المنظر مؤلم والخسائر كبيرة قلوبنا تعبت وقلوب أهلنا في سوريا ولبنان أنهكتها النيران والحرب

نتضرع إلى الله ان يطفئ النيران و يزيح الغمة#حرائق_سوريا #حرائق_لبنان pic.twitter.com/Qx6wieDGXT — Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 10, 2020

وشب حريق هائل وسط سوريا ملتهما مساحات من الغابات والأحراش الجبلية في منطقة الريف الغربي لمحافظة حماة، المتاخمة للحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية.

وعلى مدار ال48 ساعة الماضية، امتد مسلسل الحرائق في لبنان إلى مساحات واسعة، وكأن القدر أبى إلا أن يرى اللبنانيون وطنهم يحترق من كل ناحية.. من المرفأ إلى الغابات وأشجار الزيتون، وتأتي هذه الحرائق بعد عام كامل على حرائق مشابهة تعرض لها الغطاء النباتي في لبنان، دون أن يكون هناك اختلاف في المعالجة أو خطط المواجهة عن العام الماضي، بحسب صحف لبنانية.