حرائق هائلة تجدد اشتعالها في غابات سوريا وتقترب من المناطق الآهلة

شب، مساء اليوم، حريق هائل وسط سوريا ملتهما مساحات من الغابات والأحراش الجبلية في منطقة الريف الغربي لمحافظة حماة، المتاخمة للحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية.

وأوضح مراسل سبوتنيك في حماة أن الحريق بدأ بالتمدد من السفوح الشرقية لجبال السلسلة الساحلية غرب منطقة صلنفة، نحو محور بلدات (ناعور شطحة/ نبل الخطيب) بريف حماة الشمالي الغربي، وهي منطقة انحدار شديد تصل حتى 85%، باتجاه منطقة سهل الغاب شرقا، منذرا بخطر كبير على سكان تلك المنطقة.

وبين المراسل أن الحريق بدأ يقترب إلى مسافة خطرة من قرى وبلدات أقصى ريف حماة الشمالي الغربي المتاخم لريفي إدلب الجنوبي واللاذقية الشرقي.

يتبع..