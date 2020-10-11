"المقاومة العراقية" تعطي فرصة مشروطة للقوات الأمريكية للخروج من البلاد

قالت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية، مساء أمس السبت، إن "في العراق رجالاً لن يوافقوا على بقاء قوات أجنبية تدنس أرضهم الطاهرة".

وأعلنت الهيئة، في بيان لها نقلته قناة "الميادين"، حول التواجد الأجنبي، أنها "ستعطي فرصة مشروطة للقوات الأجنبية لوضع جدول زمني محدود ومحدد للخروج من البلاد"، محذرة الإدارة الأمريكية من المراوغة والمماطلة والتسويف في تحقيق مطلب الشعب الأول.

واعتبرت الهيئة التنسيقية، أن "المماطلة ستضطرنا للانتقال إلى مرحلة قتالية متقدمة وسندفعون الثمن مضاعفاً"، مؤكدة أن الفرصة المشروطة جاءت احتراما للجهود الطيبة التي قام بها بعض من الشخصيات الوطنية والسياسية.

يذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أعلن قبل أيام أن الولايات المتحدة قررت سحب 1500 جندي من العراق، مؤكداً أنه تمت جدولة لانسحاب القوات الأمريكية وفق جداول فنية عسكرية وأمنية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض، في أغسطس/ آب الماضي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.