رئيس لجنة مكافحة كورونا: لو تلقى ترامب العلاج في مصر لتعافى أسرع... فيديو

رد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر، حسام حسني، على سؤال حول توفر الطرق العلاجية، التي طبقت على حالة إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا، في مصر.

وقال حسني، في حوار تليفزيوني، عند سؤاله عما إذا كان العلاج الذي تلقاه ترامب متوفرا في مصر: "جايز لو كان عندنا كان تعالج أسرع"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول الطبي المصري قائلا إن "جميع الأدوية التي تلقاها ترامب موجودة في مصر باستنثاء دواء واحد لا يزال يخضع لتجارب سريرية قبل اعتماده من عدمه".

وأكد حسني، على أهمية وعي المواطن لتجنب موجة ثانية قوية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الأمر يعتمد على سلوك المواطنين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد، في 2 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ونُقل إلى مستشفى وولتر ريد العسكري الذي تلقى فيه العلاج قبل أن يعود مجددا إلى البيت الأبيض.

كما قال ترامب، أمس السبت في أول مناسبة عامة بعد علاجه من كورونا، إنه بصحة جيدة، موجها حديثه إلى ناخبيه "حافظوا على حماسكم للتصويت وأشعر بحالة ممتازة"، موجها لهم الشكر "على تمنياتكم الطيبة لي ولميلانيا (زوجته)".