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    مخزن غاز

    "بي بي" البريطانية تبدأ إنتاج الغاز من حقل غزير في عمان

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    أعلنت شركة "BP" البريطانية، بالشراكة مع وزارة الطاقة والمعادن العمانية، وشركتي "النفط العمانية "أوكيو"، و"بتروناس" الماليزية، اليوم الاثنين، تسليم أول دفعة من الغاز الطبيعي المنتج من مشروع "غزير" بأمان وقبل الموعد المحدد.

    موسكو - سبوتنيك. وقالت الشركة البريطانية "BP"، عبر حسابها الرسمي، "أعلنت شركة بريتيش بتروليوم، بالشراكة مع أوكيو، وبتروناس، ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، اليوم عن بدء الإنتاج من حقل غاز غزير بلوك 61 المرحلة 2، بعد 33 شهرا من الموافقة على التطوير".

    ووفقا لـ "BP"، كان من المتوقع أن تدخل عمليات الإنتاج من حقل "غزير" حيز الإنتاج، خلال عام 2021، وتم إطلاق المرحلة الأولى من تطوير بلوك 61 - "خزان"، في أيلول/سبتمبر 2017.

    وقال وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، "إنه مشروع مهم لسلطنة عمان ونحن فخورون به للغاية. وسيسهم الغاز المنتج من غزير في تحقيق رؤية عمان 2040، من حيث توفير طاقة إضافية للصناعات المحلية، وكذلك تنويع الاقتصاد".

    وتوقعت الشركة البريطانية، أن ترتفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية من المربع 61، الذي يضم حقلي "خزان" و"غزير"، إلى 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وأكثر من 65 ألف برميل يوميا من المكثفات المصاحبة.

    ومع ما يقدر بـ 10.5 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز القابلة للاستخراج، فإنه من الممكن توفير ما يقرب من 35 بالمئة من إجمالي الطلب على الغاز في عُمان.

    وأوضح رئيس شركة "BP عمان" يوسف العجيلي، أن التكلفة الرأسمالية المتوقعة لمشروعي خزان وغزير سوف تصل إلى 16 مليار دولار أميركي خلال الفترة الزمنية الإجمالية للعقد.

    ​كانت شركة "BP"، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وقعتا في عام 2016، اتفاقية نفطية معدلة مع وزارة النفط والغاز، لتمديد مساحة منطقة الامتياز في المربع 61 لمشروع "خزان"؛ مما يضمن استمرار تطوير حقل خزان الوفير بالغاز.

    وبموجب الاتفاقية سيضيف هذا التمديد من مساحة منطقة الامتياز 61 إلى جهتي الجنوب والغرب مساحة قدرها ألف كيلومتر مربع إلى المساحة الحالية والمقدرة بـ 2700 كيلومتر مربع.

    وستمكّن هذه التوسعة شركة "BP" من الشروع في مرحلة ثانية لتطوير الحقل للحصول على موارد إضافية من الغاز في المنطقة، التي قد حُددت بواسطة عمليات الحفر الاستكشافية.

    وتمتلك شركة "أوكيو" نسبة قدرها 30 بالمئة من المشروع؛ فيما تمتلك شركة "بتروناس" 10%، وتمتلك شركة "BP" النسبة الباقية.

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    غاز, سلطنة عمان
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