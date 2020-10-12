صحيفة أردنية تكشف عن أسماء الوزراء في حكومة الخصاونة

يترقب الأردن، اليوم الاثنين، الإعلان رسميا عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة بشر الخصاونة.

وقالت صحيفة "السوسنة" الأردنية إنه تبقى أن "تصدر الإرادة الملكية السامية، خلال الساعات القليلة القادمة، بتعيين الوزراء في الحكومة الجديدة".

وأعلنت الصحيفة أسماء الوزراء في حكومة الدكتور بشر الخصاونه، والمتوقع أن تؤدي اليمين اليوم، وجاءت على النحو التالي:

بشر هاني الخصاونه رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع

أيمن الصفدي نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية

أمية طوقان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

محمد داوودية وزيرا للزراعة

تيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم

موسى المعايطة وزيراللشؤون السياسية والبرلمانية

علي العايد وزير دولة لشؤون الإعلام

ناصر الشريدة وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي

مروان الخيطان وزيرا للنقل

أيمن المفلح وزيرا للتنمية الاجتماعية

مها العلي وزيرا للصناعة والتجارة

نبيل مصاروة وزيرا للبيئة

نواف التل وزير دولة

محمد سلامة النابلسي وزيرا للشباب

معتصم السعيدان زيرا للمياه والري

معن القطامين وزيرا للعمل

أحمد الهناندة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة

رابعة العجارمة وزيرة لتطوير الأداء المؤسسي

توفيق باشا الحلالمة وزيرا للداخلية

محمد أبوقديس وزيرا للتعليم العالي

يحيى الكسبي وزيرًا للأشغال العامة والإسكان

محمود الخرابشة وزير دولة

نذير عبيدات وزيرا للصحة

توفيق كريشان وزيرا للإدارة المحلية

نايف الفايز وزيرا للسياحة

إبراهيم الجازي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء

أحمد زيادات وزير دولة للشؤون القانونية

يذكر أن مصدرا أردنيا مسؤولا كان قد صرح لرويترز في وقت سابق، بأن الأردن أبقي على وزير المالية محمد العسعس في الحكومة الجديدة التي ستؤدي اليمين اليوم.