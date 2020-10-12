تنسيق الدبلومات الفنية في مصر... تسجيل الرغبات مستمر حتى هذا الموعد

أعلن موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية، عن استمرار تسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية.

وأوضح الموقع أن رابط التقديم لا يزال يعمل لجميع الشهادات الفنية والمدارس الفنية والمعاهد الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات الدور الأول والدور الثاني، وذلك عبر رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2020، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية الاثنين.

وعن الموعد النهائي للتسجيل ذكر الموقع أنه:" سيتم غلق التسجيل لجميع الشهادات الفنية الثلاثاء الموافق 2020 /10 /13 الخامسة مساءا".

ويستطيع طلاب شهادات الدبلومات الفنية تسجيل الرغبات حتى الوقت المعلن من خلال الدخول على الرابط التالي tansik.egypt.gov.eg.

وعلى الطالب عند تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني الضغط على عبارة خدمات تنسيق الشهادات الفنية، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري، وتسجيل الرغبات، وفي النهاية، حفظ وطباعة الرغبات والاحتفاظ بها.