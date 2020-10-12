الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع لجماعة "أنصار الله" في أجواء مأرب

أسقط الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله"، في محافظة مأرب.

القاهرة - سبوتنيك وأفاد مصدر عسكري يمني، لوكالة " سبوتنيك "، بأن كتيبة الدفاع الجوي في الجيش اليمني بقطاع مديرية رَغوان شمال غربي مأرب، تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة لجماعة "أنصار الله" أثناء تحليقها قرب مواقع عسكرية في جبهة النّدر.

وذكر أن الطائرة الاستطلاعية هي الثانية من نوعها التي يسقطها الجيش اليمني خلال أقل من 24 ساعة في مأرب، مشيرًا إلى إسقاط طائرة استطلاع مماثلة، الأحد، قرب سوق السلاح في مدينة مأرب.

والسبت الماضي أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة مُسيرة لجماعة "أنصار الله"، شرق منطقة بِير المرَازِيق في مديرية خبْ والشّعْف بمحافظة الجَوف الحدودية مع السعودية.