زورق حربي إسرائيلي يطلق النار على لبنانيين... والجيش يصدر بيانا

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن "زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة منطقة رأس الناقورة، وأطلق عناصره النار على صيادين لبنانيين".

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها ، إن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي، خرق بتاريخ 12 أكتوبر 2020 ما بين الساعة 21:45 والساعة 22:20، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة أقصاها حوالى 333 مترا، حيث قام عناصره بإطلاق النار​ على صيادين لبنانيين في البقعة البحرية المذكورة".

ولفتت قيادة الجيش إلى أنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

يأتي ذلك، في وقت أعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل الوفد المفاوض لترسيم الحدود الجنوبية للبلاد مع إسرائيل، والذي يبدأ المفاوضات مع إسرائيل غدا الأربعاء، برعاية الأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.