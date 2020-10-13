الرئيس اللبناني: للتوصل إلى حل يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني 

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس اللبناني ميشال عون تابع تحضيرات انعقاد الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مشيرة إلى أن المفاوضات تقنية والبحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً.

وقال الرئيس عون خلال استقباله الوفد اللبناني الرسمي الذي سيتولى غداً التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية: "للتوصل إلى حل يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني".

والتقى عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، عشيّة المفاوضات من أجل ترسيم الحدود الجنوبية.

واطلع الرئيس اللبناني من المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش، على دور الأمم المتحدة في استضافة جلسة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاحها.

وكان قد ترأس عون اجتماعاً في حضور الوزيرة عكر وقائد الجيش العماد جوزف عون، للوفد اللبناني الرسمي الذي سيتولى غداً التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية.

ويتحضر لبنان لبدء الجولة الأولى من المفاوضات التقنية غير المباشرة مع إسرائيل، برعاية الأمم المتحدة، لترسيم الحدود البحرية.

ويتألف الوفد اللبناني من العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، الخبير نجيب مسيحي.