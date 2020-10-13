مصر... مقتل إرهابيين شديدي الخطورة في اشتباك مع قوات الأمن بسيناء

وأفادت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تلك العملية تأتي في إطار جهود الوزارة في تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية التي تستهدف عناصر القوات المسلحة والشرطة ومقدرات الدولة.

وأوضحت الداخلية المصرية أن تم التحفظ على كميات من الأسلحة النارية، مشيرة إلى توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جبلية بشمال سيناء، وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بالنطاق نفسه.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أنه تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات، حيث أسفرت النتائج عن رصد تواجد اثنين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة داخل إحدى السيارات، ماركة "شيفرولية"، ربع نقل بيضاء اللون، بهدف رصد الارتكازات الأمنية، في إطار الإعداد لاستهدافها، إلا أنهما فور استشعارهما بإحكام الحصار عليهما، قاما بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات فتم التعامل معهما، مما أسفر عن مصرعهما.

وأشارت الوزارة إلى أنه عثر بحوزتهما على "سلاحين آلي وحزامين ناسفين وطبنجة ماركة ستار و4 خزينة، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وجهاز لاسلكي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.