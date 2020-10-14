السعودية .. إطلاق أول دفعة زوارق اعتراضية مصنعة محليا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، والهيئة العامة للصناعات العسكرية، تدشين أول مجموعة زوارق اعتراضية سريعة من نوع (HSI32) مصنعة محليا، وذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، بالتعاون بين شركة CMN الفرنسية.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الأربعاء، عن محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن صناعة وتوطين منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة، تأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد وضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين.

ورأى أن منظومة الزوارق السريعة سوف تسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية، وفي تعزيز قوة الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة.

من جانبه، أكد قائد القوات البحرية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030، في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة.

يذكر أن هذه الدفعة من منظومة الزوارق هي أول دفعة مصنعة محليا، وتأتي امتدادا لدفعات سابقة استلمتها القوات البحرية الملكية السعودية من شركة (CMN) الفرنسية عبر اتفاقية مشتركة تتضمن تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع (HSI32)، بحيث يتم تصنيع جزء منها في فرنسا والجزء الآخر يتم صناعته ونقل تقنيته محليا إلى المملكة.