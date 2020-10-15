بعد توقفها بسبب كورونا... الجزائر تستأنف صلاة الجمعة في المساجد

رفعت الجزائر الحظر على إقامة صلاة الجمعة في المساجد، والذي كانت قد فرضته سابقا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

© Sputnik . Phil Noble النجم الجزائري رياض محرز ضحية جديدة لفيروس كورونا "الخبر" الجزائرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، افتتح اجتماع اللجنة الوزارية للفتوى بحضور الدكتور جمال فورار رئيس لجنة رصد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الصحيفة إن "بلمهدي ثمن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي برفع الحظر عن أداء صلاة الجمعة".

وفرض غالبية دول العالم إجراءات مشددة تشمل منع التجمعات العامة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومنع انتشاره بصورة كبيرة بين مواطنيها، وكان حظر إقامة صلاة الجمعة في الجزائر من ضمن تلك الإجراءات.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 38 مليون مصاب، بينهم أكثر من مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.