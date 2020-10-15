القوات العراقية تحبط عملية تهريب مواد مخدرة... صور

تمكنت القوات العراقية من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة ومواد غذائية مخالفة للشروط الصحية إلى الأراضي العراقية عبر الشريط الحدودي مع سوريا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية "تمكن أبطال فرقة المشاة الخامسة عشرة من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة ومواد غذائية مخالفة للشروط الصحية إلى الأراضي العراقية عبر الشريط الحدودي مع سوريا".

وأضاف البيان "حيث تم رصد حركة خلال مراقبة الكاميرات الحرارية التابعة إلى الفوج الأول لواء المشاة الحادي والسبعين على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لعدد من الأشخاص تم نصب كمين محكم لهم وعند تقربهم بمسافة 150 متراً حدث اصطدام مع المتسللين نتج عنه إلقاء القبض على أحد المهربين سوري الجنسية واستيلاء القوة المنفذة للواجب على كمية كبيرة من المواد المخدرة ومواد غذائية مخالفة للشروط الصحية".

وتلقي القوات الأمنية في العراق القبض بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب الممنوعات، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها على طول الشريط الحدودي.