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    حارس مدرسة يفحص طالبا في الثانوية العامة قبل دخوله قاعة الامتحانات النهائية، وسط مخاوف من تفشي مرض كوفيد-19 في القاهرة، مصر، 21 يونيو 2020

    مصر... وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير منهج الصف الثالث الثانوي

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني في مصر، حقيقة تغيير منهج الصف الثالث الثانوي.

    ونفى شوقي ما تردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيير المنهج لهذا العام الدراسي 2020-2021.

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    © Photo / youtube/Argveke Jceksse
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    جاء ذلك في رسالة من وزير التعليم لأولياء الأمور، عبر رسائل في مجموعات واتساب تجمعهم بالوزير، وفقا لصحيفة "الدستور" المصرية.

    وطالبهم "بقطع الشك باليقين قولًا واحدًا كون أولادهم بالفعل بدؤوا في دراسة المنهج الحالي"، ومنحهم تأكيدًا بشأن الأمر.

    وطمأن وزير التعليم خلال رسالته أولياء الأمور قائلا "لا تغيير فى منهج الصف الثالث الثانوي العام".

    يشار إلى أن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم المصري، أعلن يوم الاثنين الماضي، أن الدراسة سوف تبدأ في بداية الأسبوع المقبل، الموافق يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

    وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والطب الوقائي في حال ظهور أي اشتباه في وجود حالات إصابة بفيروس كورونا، حسبما نقلت صحيفة "الدستور" المصرية.

    وأوضح أنه في حال "اكتشاف ارتفاع درجة حرارة أحد الطلاب سيتم الاتصال أولا بولي أمره، ولو ظهرت بعدها حالات أخرى بالفصل، يتم إغلاق الفصل وتعقيمه، وفي حالة وجود حالات بأكثر من فصل يتم إغلاق المدرسة".

    وأكد مجاهد أنه لن يكون هناك حالات إصابة بكورونا، اعتمادا على تجربة امتحانات الثانوية العامة، على حد وصفه.

    بالأرقام... التعليم قبل الجامعي في مصر
    © Sputnik
    بالأرقام... التعليم قبل الجامعي في مصر

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