"أنصار الله": لا يزال لدينا أسرى سعوديون وهذا من نقاط قوتنا

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، عن وجود المزيد من الأسرى السعوديين لديها، معتبرة أن ذلك هو إحدى "نقاط القوة".

جاء ذلك في حديث أدلى به المتحدث باسم "أنصار الله" محمد عبد السلام، لقناة "المسيرة" التابعة للجماعة، تطرق خلالها لأكبر صفقة لتبادل الأسرى منذ بداية الحرب في اليمن جرى تنفيذها في وقت سابق اليوم.

وقال عبد السلام الذي يترأس وفد الجماعة في المفاوضات مع حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي: "وجود الأسرى السعوديين هو إحدى نقاط القوة، والذين خرجوا اليوم هم جزء فقط، ولدينا المزيد من الجنود السعوديين الأسرى".

وأوضح أن عملية التبادل شملت إفراج الحوثيين عن 15 أسيرا سعوديا وأربعة سودانيين "لتشجيع الطرف الآخر"، معتبرا أن الجماعة قدمت "تنازلا كبيرا" في هذا الجانب.

وأضاف المتحدث باسم "أنصار الله" : "نقدم سعوديين وسودانيين، في حين نطالب بأسرانا اليمنيين.. هذه الخطوات تعيد الأمل في بناء السلام، ونحن قدمنا عروضا لتنفيذ مثل هذه الخطوة".

وأعرب عبد السلام عن استعداد الجماعة لترتيب صفقة تبادل أخرى أكبر، بصيغة "الكل مقابل الكل"، حسب ما تم طرحه في مفاوضات السويد.

وفي وقت سابق اليوم، أطلق سراح 710 أسرى، بينهم سعوديون وسودانيون، في أكبر صفقة تبادل في اليمن بين الحكومة و"أنصار الله" منذ بدء الحرب، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن بين الأسرى المطلق سراحهم، 470 من "أنصار الله"، و221 من الطرف الحكومي، إضافةً إلى 15 سعوديا و4 سوادنيين.