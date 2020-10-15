وزير الخارجية السعودي: قد يكون من الممكن قريبا حل النزاع مع قطر

أعرب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الخميس، عن أماله في أن يتم إلى اتفاق ينهي النزاع بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، وقطر من الجانب الآخر.