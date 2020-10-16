الصحة العراقية: نسب الشفاء من كورونا لدينا هي الأفضل عالميا والوضع تحت السيطرة

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "نسب الشفاء في العراق هي من الأفضل عالمياً، وتقترب من 85 في المئة، إضافة إلى أن العراق الأقل عالمياً بنسب الوفاة بالفيروس"، مؤكداً أن "الوضع الصحي حتى الآن تحت السيطرة".

وأضاف بحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي: "حتى الآن لا يوجد لقاح معتمد ضد الفيروس، لا في العراق ولا في أي مكان بالعالم، وكثير من الدول والشركات العالمية توصلت الى مراحل متقدمة في مسألة اللقاح"، مشيراً إلى أن "العراق ليس لديه التزام مع أي دولة بشأن اللقاح، ولكن سيكون من أول الدول التي ستوفره".

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، 12 سبتمبر/أيلول الماضي، تسجيل وفاة 60 مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال أربع وعشرين ساعة فقط، ليناهز إجمالي الوفيات الناجمة عن تداعيات الإصابة بالفيروس القاتل ثمانية آلاف من بين 286778 مصابا، بعدما أحصت السلطات المعنية 4106 حالات جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان: "تم فحص 18949 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض (الناجم عن فيروس كورونا المستجد)، في العراق 1883048".

وأضافت: "مجموع الإصابات الكلي بلغ 286778، ومجموع حالات الشفاء 221283، فيما مجموع الراقدين بالمستشفيات 57554، من بينهم 575 بالعناية المركزة، ومجموع الوفيات 7941 شخصا".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق قد أعلنت ،سابقا، تحديد نسبة حضور للموظفين في المؤسسات الحكومية بـ 50 في المئة، وإعادة فتح المطاعم بعد إغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية في آذار/مارس الماضي "وباء عالميا".