"فقدنا سيدة عظيمة".. مصر.. قرينة السيسي تنعى أرملة الفريق محمد العصار

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أرملة الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي السابق، التي وافتها المنية، أمس الخميس.

ونشرت انتصار السيسي تعليقا على وفاة زوجة الفريق محمد العصار، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، تنعى فيه ببالغ الحزن والأسى الدكتورة صفاء العصار، زوجة المرحوم الفريق محمد العصار.

وقالت قرينة الرئيس المصري: "أنعى ببالغ الحزن والأسى الدكتورة صفاء العصار، زوجة المرحوم الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، التي رحلت عن عالمنا اليوم".

وتابعت انتصار السيسي: "فقدنا سيدة مصرية عظيمة، أسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".

ويشار إلى أن الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي المصري السابق، قد توفي في السادس من شهر يوليو/تموز الماضي، بعد صراع مع المرض.